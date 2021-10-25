Стосунки головного тренера Лаціо Мауріціо Саррі з командою далекі від ідеалу.

Керманич "орлів" влаштував гарячий розбір польотів після поразки від Верони (1:4), повідомляє Il Messaggero.

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Саррі був неабияк розчарований низькою самовіддачею підопічних, підозрюючи гравців у "зливі" тренера. 62-річний фахівець прямо запитав футболістів: "Ви хочете мого звільнення?". Керівництву Лаціо вдалося "зам'яти" конфлікт, але терпець емоційного керманича близький до межі.

Нагадаємо, Саррі очолив римлян лише цього літа, підписавши контракт до 2023 року.

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