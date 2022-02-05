"Фіалки" приймали команду Мауріціо Саррі в 24-му турі чемпіонату Італії (0:3). Рахунок і огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Фіорентина – Лаціо стартував о 21:45 за Києвом. Команда Вінченцо Італьяно вчиться жити без Душана Влаховіча, який за 75 млн євро перейшов у Ювентус. Новачок Артур Кабрал, придбаний у Базеля на заміну сербу, вийшов із перших хвилин. Обидві команди набрали по 36 очок і претендують на єврокубкові місця.

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Доволі цікавий перший тайм завершився без голів, хоча Лаціо цілком міг піти на перерву переможцем. "Орли" більше володіли м'ячем і мали низку моментів. Зокрема, Іммобіле, Луїс Альберто і Педро так і не змогли пробити Террачано. У "фіалок" міг відзначитися Кабрал, удар якого потягнув Стракоша.

Голи пішли по перерві. На 52-й хвилині Мілінковіч-Савіч в дотик переправив м'яч у сітку після елегантного пасу Дзакканьї з лівого флангу. "Віола" кинулася відігруватися і через 10 хвилин заробила право на пенальті, який скасував VAR. Згодом прийшов і другий гол у ворота Фіорентини. Чіро Іммобіле легко виграв боротьбу в Настасіча, вийшов віч-на-віч і пробив у нижній кут.

На 81-й хвилині все стало зрозуміло. Іммобіле знову вибіг на побачення з Террачано, обіграв його і з гострого кута зробив рахунок розгромним. "Віола" поплила – не витримали нерви в Торрейри, який достроково пішов з поля, отримавши червону картку.

Лаціо набрав 39 очок, піднявся на 6 місце і відірвався на 3 пункти від Роми і Фіорентини. Від зони ЛЧ римлян відділяють 4 очки, але конкуренти мають матчі в запасі. "Фіалки" після домашнього фіаско тепер восьмі – 36 балів.

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