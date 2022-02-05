"Фиалки" принимали команду Маурицио Сарри в 24-м туре чемпионата Италии (0:3). Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Фиорентина – Лацио стартовал в 21:45 по Киеву. Команда Винченцо Итальяно учится жить без Душана Влаховича, который за 75 млн евро перешел в Ювентус. Новичок Артур Кабрал, приобретенный у Базеля на замену сербу, вышел с первых минут. Обе команды набрали по 36 очков и претендуют на еврокубковые места.

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Весьма интересный первый тайм завершился без голов, хотя Лацио вполне мог уйти на перерыв победителем. "Орлы" больше владели мячом и имели ряд моментов. В частности, Иммобиле, Луис Альберто и Педро не смогли пробить Террачано. У "фиалок" мог отличиться Кабрал, удар которого потянул Стракоша.

Голы пошли после перерыва. На 52-й минуте Милинкович-Савич в касание переправил мяч в сетку после элегантного паса Дзакканьи с левого фланга. "Виола" бросилась отыгрываться и через 10 минут заработала право на пенальти, который отменил VAR. Скоро пришел и второй гол в ворота Фиорентины. Чиро Иммобиле легко выиграл борьбу у Настасича, вышел один на один и пробил в нижний угол.

На 81-й минуте все стало ясно. Иммобиле снова выбежал на свидание с Террачано, обыграл его и с острого угла сделал счет разгромным. "Виола" поплыла – не выдержали нервы у Торрейры, который досрочно ушел с поля, получив красную карточку.

Лацио набрал 39 очков, поднялся на 6-е место и оторвался на 3 пункта от Ромы и Фиорентины. От зоны ЛЧ римлян отделяют 4 очка, но у конкурентов есть матчи в запасе. "Фиалки" после домашнего фиаско теперь восьмые – 36 баллов.

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