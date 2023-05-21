Удінезе на власному полі зазнав поразки від Лаціо в рамках 36-го туру Серії А. Рахунок та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Лаціо якось непомітно скотився від боротьби за чемпіонство до реальної можливості залишитися навіть без місця в Лізі чемпіонів. За останній місяць підопічні Мауріціо Саррі провели п'ять матчів, у яких набрали лише 4 очки, зазнавши трьох поразок. Чергової осічки конкуренти могли б і не пробачити.

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Перший тайм нагадував протистояння двох немотивованих команд. Римляни відчутно більше володіли м'ячем, а господарі намагалися завершувати ударом чи не кожну свою атаку. Ось склалося враження, що Удінезе володів перевагою. Насправді ж, реальних шансів відкрити рахунок ні в кого не було.

Після перерви ситуація змінилася. Саррі випустив Педро, і це кардинально вплинуло на розподіл сил. "Орли" почали помітно підтискати суперника. Моменти сипалися один за іншим. Все це призвело до пенальті на 61-й хвилині. Його заробив та реалізував Чіро Іммобіле. Завдяки цьому форвард відзначив серйозний ювілей – 200 результативних дій (162 голи та 38 асистів) в рамках Серії А.

Гості на цьому не зупинилися – продовжили нагнітати й тиснути. Але сьогодні був вечір Марко Сільвестрі. Голкіпер "зебр" провів неймовірний поєдинок, не один раз по-справжньому врятувавши від пропущеного м'яча. Наприкінці гри Удінезе ледь не покарав суперника за погану реалізацію, але гол Несторовскі не зарахували через офсайд.

Завдяки цій перемозі Лаціо набрав 68 очок та піднявся на третє місце в турнірній таблиці Серії А. За два тури до завершення чемпіонату підопічні Мауріціо Саррі майже гарантували собі путівку в Лігу чемпіонів. "Орли" мають 4 очки переваги над п'ятим місцем і надзвичайно легкий календар. Удінезе, як ми згадували, вже не має реальних цілей у цьому сезоні.