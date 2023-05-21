Удинезе на собственном поле потерпел поражение от Лацио в рамках 36-го тура Серии А. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Лацио как-то незаметно скатился от борьбы за чемпионство до реальной возможности остаться даже без места в Лиге чемпионов. За последний месяц подопечные Маурицио Сарри провели пять матчей, в которых набрали всего 4 очка, потерпев три поражения.

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Первый тайм напоминал противостояние двух немотивированных команд. Римляне ощутимо больше владели мячом, а хозяева пытались завершать ударом едва ли не каждую свою атаку. Вот создалось впечатление, что Удинезе владел преимуществом. На самом же деле реальных шансов открыть счет ни у кого не было.

После перерыва ситуация поменялась. Сарри выпустил Педро, и это кардинально повлияло на распределение сил. "Орлы" начали заметно поджимать соперника. Моменты сыпались один за другим. Все это привело к пенальти на 61-й минуте. Его заработал и реализовал Чиро Иммобиле. Благодаря этому форвард отметил серьезный юбилей – 200 результативных действий (162 гола и 38 ассистов) в рамках Серии А.

Гости на этом не остановились – продолжили нагнетать и давить. Но сегодня был вечер Марко Сильвестри. Голкипер "зебр" провел невероятный поединок, не раз по-настоящему спас от пропущенного мяча. В конце игры Удинезе чуть не наказал соперника за плохую реализацию, но гол Несторовски не засчитали из-за офсайда.

Благодаря этой победе Лацио набрал 68 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А. За два тура до завершения чемпионата подопечные Маурицио Сарри почти гарантировали себе путевку в Лигу чемпионов. "Орлы" имеют 4 очка преимущества над пятым местом и очень легкий календарь. Удинезе, как мы упоминали, уже не имеет реальных целей в этом сезоне.