Чемпіонат Італії 2021/22, 32-й тур

Дженоа – Лаціо – 1:4

Голи: Габаррон, 68 (автогол) – Марушіч, 31, Іммобіле, 45+1, 63, 76

Венеція – Удінезе – початок о 16:00

Наполі – Фіорентина – початок о 16:00

Рома – Салернітана – початок о 19:00

Програму дня в Італії відкривала зустріч у Генуї, де Дженоа приймала Лаціо. У випадку перемоги господарі покинули б зону вильоту – і вже на 28-й хвилині вони могли вийти вперед внаслідок падіння Пікколі у штрафному. Ачербі фолив, але до лінії карного майданчика. Це мало б означати фол останньої надії та вилучення, але після перегляду відеоповтору арбітр Джанлука Маньянелло дав спірний м'яч. Можливо, тому що епізод переглядали виключно на предмет пенальті, а сам фол під час епізоду не свиснули.

Цей момент виявився ключовим, адже всього через три хвилини Лаціо відкрив рахунок зусиллями Марушіча – Адам виконав слалом через лівий фланг у штрафний і влучно пробив у правий кут. Перед перервою ж Іммобіле подвоїв перевагу "орлів", прийнявши передачу від Лаццарі й вистріливши з лінії штрафного у лівий. В середині другого тайму Чіро довів справу і до розгрому, реалізувавши фактичний вихід віч-на-віч – 0:3.

Дженоа зуміла відквитати один гол на 68-й хвилині, однак уникнути ганебного рахунку господарям не вдалося. На 76-й Іммобіле хитнув кількох захисників на лівому краю штрафного й ударом з гострого кута оформив хет-трик – 1:4. Його гол став останнім. Лаціо святкує розгром і виходить на п'яту позицію.

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