Аталанта провалює сезон в Серії А. Надій на Лігу чемпіонів не залишилося, а після останніх невдач бергамаски ризикують взагалі залишитися без єврокубків. За підсумками сьогоднішнього матчу в команди Гасперіні одна перемога в 5 турах і середина турнірної таблиці.

Аталанта розписала нічию з РБ Лейпциг – забракло Х-фактору Маліновського, а фінальна пожежа могла завершитися поразкою

Гасперіні знову обділив Маліновського. Минулого вікенду Руслан відіграв перший тайм, а в Лізі Європи взагалі не вийшов на поле. Сьогодні українець просидів 75 хвилин у запасі. У старті Аталанти під Сапатою вийшли Міранчук і Бога. Тренер визнав помилку і ранніми замінами випустив Копмейнерса та Мурієля, але й це не допомогло.

Аталанта непогано розпочала – Сапата створив моменти для 59-го номера та Пашаліча. А далі – жах. Сассуоло тотально переграв гостей класними контратаками. Перший гол забив Берарді (відгукнувся на передачу з глибини і хитнув захисника), але там судді вгледіли офсайд. Аталанта ніяк не могла загострити гру і водночас пропускала небезпечні атаки на свої ворота.

Сассуоло розігнав зразкову контру, яка завершилася голом Траоре. Через кілька хвилин господарі ще раз вибігли до воріт Спортьєлло – цього разу Траоре влучив у стійку. Ще був удар Кірікеша головою після кутового. Сассуоло повністю контролював хід поєдинку. І до перерви, і після. Ранні заміни Гасперіні нічого не змінили. У "нероверді" пройшла ще одна контратака, яка завершилася дублем Траоре.

Останній шанс Гасперіні – вихід Маліновського на фінальні 15 хвилин. За такий час Руслан придумав одну подачу, яку неточним ударом замкнув Сапата. А на останніх секундах українець вирізав шикарний пас з власної половини на Мурієля. Колумбієць скористався помилками оборони та перетворив закидання Маліновського в гол престижу. Втім, Аталанта все одно заслужено програла.