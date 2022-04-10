Чемпионат Италии 2021/22, 32-й тур

Дженоа – Лацио – 1:4

Голы: Габаррон, 68 (автогол) – Марушич, 31, Иммобиле, 45+1, 63, 76

Венеция – Удинезе – начало в 16:00

Наполи – Фиорентина – начало в 16:00

Рома – Салернитана – начало в 19:00

Программу дня в Италии открывала встреча в Генуе, где Дженоа принимала Лацио. В случае победы хозяева покинули бы зону вылета – и уже на 28-й минуте они могли забить вследствие падения Пикколи в штрафной. Ачерби фолил, но до линии. Это должно было бы означать фол последней надежды и удаление, но после просмотра видеоповтора арбитр Джанлука Маньянелло дал спорный мяч. Возможно, потому что эпизод пересматривали исключительно на предмет пенальти, а сам фол во время эпизода не свистнули.

Этот момент оказался ключевым, ведь всего три минуты спустя Лацио открыл счет усилиями Марушича – Адам исполнил эффектный слалом через левый фланг в штрафной и точно пробил в правый угол. Перед перерывом же Иммобиле удвоил преимущество "орлов", приняв пас от Лаццари и выстрелив с линии штрафной в левый. В середине второго тайма Чиро довел дело и до разгрома, реализовав фактический выход один на один – 0:3.

Дженоа сумела отквитать один гол на 68-й минуте, однако уйти от позорного счета хозяевам не удалось. На 76-й Иммобиле качнул нескольких защитников на левом краю штрафной и ударом с острого угла оформил хет-трик – 1:4. Его гол стал последним. Лацио празднует разгром и выходит на пятую позицию.

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