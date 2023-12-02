У матчі 14-го туру чемпіонату Італії Кальярі на виїзді мінімально програв Лаціо (0:1). Читайте звіт про дуель на "Футбол 24".

Лаціо після чудового жовтневого відрізка, який складався з трьох перемог поспіль, відверто здав, поступившись Болоньї та Салернітані і розписавши безгольову нічию з Ромою у дербі. З ким, як не з Кальярі – відвертим аутсайдером поточного сезону – можна і треба було набирати очки і виправляти катастрофічну ситуацію у турнірній таблиці.

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Вже на 8-й хвилині Лаццарі прорвався правим флангом, майстерно хитнув захисника і викотив Педро Родрігесу під удар – 36-річний іспанський форвард легко переправив сферу у сітку. В середині тайму Кальярі залишився у меншості: Макумбу отримав "гірчичник" за фол на Гендузі (останній міг виходити сам на сам), але бунт римлян змусив арбітра дивитись VAR. Як наслідок, Федеріко Діонізі змінив своє рішення і трактував епізод як "фол останньої надії", виписавши конголезькому хавбеку пряму червону картку.

Клаудіо Раньєрі довелось рятувати ситуацію замінами – принагідно він попросив з поля і Хацідіакоса, який раніше вже заробив одне попередження.

Другий тайм минув за переваги господарів, але фактично без моментів. Варто згадати хіба що удар Кастельяноса під ліву стійку (який потягнув Скуффет) і відповідь від Паволетті вже у доданий час (тут майстерно зіграв Проведель). На 95-й хвилині Орістано ледь не закинув кіперу римлян за комірець, але минулось.

Перемога принесла Лаціо 20 очок і підняла на дев'яту сходинку, Кальярі з 10 пунктами вісімнадцятий.

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