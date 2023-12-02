В матче 14-го тура чемпионата Италии Кальяри на выезде минимально проиграл Лацио (0:1). Читайте отчет о дуэли на "Футбол 24".

Лацио после великолепного октябрьского отрезка, состоявшего из трех побед подряд, откровенно сдал, уступив Болонье и Салернитане и расписав безголевую ничью с Ромой в дерби. С кем, как не с Кальяри – откровенным аутсайдером текущего сезона – можно и нужно было набирать очки и исправлять катастрофическую ситуацию в турнирной таблице.

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Уже на 8-й минуте Лаццари прорвался по правому флангу, мастерски качнул защитника и выкатил Педро Родригесу под удар – 36-летний испанский форвард легко переправил сферу в сетку. В середине тайма Кальяри остался в меньшинстве: Макумбу получил "горчичник" за фол на Гендузи (последний мог выходить один на один), но бунт римлян заставил арбитра смотреть VAR. Как следствие, Федерико Дионизи изменил свое решение и трактовал эпизод как "фол последней надежды", выписав конголезскому хавбеку прямую красную карточку.

Клаудио Раньери пришлось спасать ситуацию заменами – попутно он попросил с поля и Хацидиакоса, который ранее уже заработал одно предупреждение.

Второй тайм прошел с преимуществом хозяев, но фактически без моментов. Стоит вспомнить разве что удар Кастельяноса под левую стойку (который потащил Скуффет) и ответ от Паволетти уже в добавленное время (здесь мастерски сыграл Проведель). На 95-й минуте Ористано едва не забросил киперу римлян за шиворот, но обошлось.

Победа принесла Лацио 20 очков и подняла на девятую строчку турнирной таблицы, Кальяри с 10 пунктами восемнадцатый.

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