Лаціо розірвав контракт із форвардом Переа, який 3,5 роки не грав у Серії А

Римський Лаціо розірвав угоду з нападником Браяном Переа, який востаннє виходив на поле у футболці "орлів" наприкінці сезону 2014/15.

Про завершення співпраці з 25-річним колумбійським нападником повідомляє офіційний сайт Лаціо.

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Переа перебував на контракті з літа 2013 року, коли перейшов із Депортіво Калі за 2,5 млн євро. Повноцінним гравцем "орлів" він був лише в дебютному сезоні (27 матчів у всіх турнірах, 5 м'ячів). Надалі колумбієць втратив довіру тренерського штабу й грав в оренді за Перуджу, Труа та Луго, але й там не зміг закріпитися.

До Лаціо Браян Переа повернувся ще перед стартом минулого сезону, але з того часу жодного разу не потрапив навіть до заявки римлян на матчі.

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