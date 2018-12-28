Голкіпер Асколі забив найкумедніший автогол року, намагаючись обіграти суперника у воротарському майданчику

Голкіпер Асколі Філіппо Перуччіні відзначився божевільним фейлом у матчі 18 туру Серії Б проти Палермо.
На 26-й хвилині матчу Перуччіні розпочав погром власної ж команди, забивши собі гол при спробі обіграти суперника. 27-річний голкіпер розгубився під час дриблінгу у воротарському майданчику, хоча спочатку доволі ефектно прибрав форварда Палермо на замаху.
Російський футзаліст забив найбільш безглуздий автогол в історії – це був фінал Олімпіади
Пропустивши такий безглуздий м'яч, Асколі вже не зумів піднятись та поступився у підсумку Палермо з рахунком 0:3.
Лунін ледь не довів фанатів Леганеса до інфаркту в матчі з Алавесом – божевільний фінт за межами штрафного