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Голкіпер Асколі забив найкумедніший автогол року, намагаючись обіграти суперника у воротарському майданчику

10:13 6354 Читать на русском
Голкіпер Асколі забив найкумедніший автогол року, намагаючись обіграти суперника у воротарському майданчику
Філіппо Перуччіні здійснив фейл року

Голкіпер Асколі Філіппо Перуччіні відзначився божевільним фейлом у матчі 18 туру Серії Б проти Палермо.

На 26-й хвилині матчу Перуччіні розпочав погром власної ж команди, забивши собі гол при спробі обіграти суперника. 27-річний голкіпер розгубився під час дриблінгу у воротарському майданчику, хоча спочатку доволі ефектно прибрав форварда Палермо на замаху.

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Пропустивши такий безглуздий м'яч, Асколі вже не зумів піднятись та поступився у підсумку Палермо з рахунком 0:3.

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Теги
Відеоновини Італія футбольні курйози Асколі Асколі Палермо Палермо
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