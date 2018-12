Голкіпер Асколі забив найкумедніший автогол року, намагаючись обіграти суперника у воротарському майданчику

Голкіпер Асколі Філіппо Перуччіні відзначився божевільним фейлом у матчі 18 туру Серії Б проти Палермо.

На 26-й хвилині матчу Перуччіні розпочав погром власної ж команди, забивши собі гол при спробі обіграти суперника. 27-річний голкіпер розгубився під час дриблінгу у воротарському майданчику, хоча спочатку доволі ефектно прибрав форварда Палермо на замаху.

Пропустивши такий безглуздий м'яч, Асколі вже не зумів піднятись та поступився у підсумку Палермо з рахунком 0:3.

Surely too late now for own goal of the year.



Ascoli goalkeeper Filippo Perucchini: pic.twitter.com/3NCpgzz3DD