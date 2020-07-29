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Лаціо презентував новий комплект домашньої форми

20:38 - Читать на русском
Лаціо презентував новий комплект домашньої форми
Чіро Іммобіле / ФК Лаціо

Римський Лаціо офіційно представив нові комплекти домашньої та третьої форми на сезон 2020/21.

Світлини з новими варіантами форми "орлів" опублікував офіційний твіттер клубу.

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Домашній компект форми Лаціо виконаний у вже традиційних біло-блакитних кольорах, а от компект третьої форми вирішили зробити у темно-синіх тонах. Технічним спонсором команди залишається італійська компанія Macron.

Нагадаємо, що після 36-ти зіграних матчів в Серії А Лаціо посідає четверту сходинку. Наступний матч "орли" проведуть з Брешією вже сьогодні, 29 липня, початок о 20:30.

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Італія Лаціо Лаціо Футбольна форма
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