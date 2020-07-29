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Лацио представил новый комплект домашней формы

20:44 - Читати українською
Лацио представил новый комплект домашней формы
Чиро Иммобиле / ФК Лацио

Римский Лацио официально представил новые комплекты домашней и третьей формы на сезон 2020/21.

Фотографии с новыми вариантами формы "орлов" опубликовал официальный твиттер клуба.

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Домашний компект формы Лацио выполнен в уже традиционных бело-голубых цветах, а вот компект третьей формы решили сделать в темно-синих тонах. Техническим спонсором команды остается итальянская компания Macron.

Напомним, что после 36-ти сыгранных матчей в Серии А Лацио занимает четвертую строчку. Следующий матч "орлы" проведут с Брешией уже сегодня, 29 июля, начало в 20:30.

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Теги
Италия Лацио Лацио Футбольная форма
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