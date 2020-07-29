Лацио представил новый комплект домашней формы

Фотографии с новыми вариантами формы "орлов" опубликовал официальный твиттер клуба.
Милан эффектно представил новую форму
Домашний компект формы Лацио выполнен в уже традиционных бело-голубых цветах, а вот компект третьей формы решили сделать в темно-синих тонах. Техническим спонсором команды остается итальянская компания Macron.
Напомним, что после 36-ти сыгранных матчей в Серии А Лацио занимает четвертую строчку. Следующий матч "орлы" проведут с Брешией уже сегодня, 29 июля, начало в 20:30.
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