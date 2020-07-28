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Мілан ефектно представив нову форму

13:00 - Читать на русском
Мілан ефектно представив нову форму
Мілан представив нову форму / офіційний сайт клубу

"Россонері" оприлюднили домашній комплект форми, у якій виступатимуть в сезоні 2020/21.

Домашня форма Мілана зберегла традиційні червоно-чорні кольори. Технічним спонсором "россонері" залишається німецька компанія Puma. У новій формі Мілан зіграє вже 2 серпня у заключному поєдинку сезону в Серії А проти Кальярі.

Мілан офіційно визначився з головним тренером

Зауважимо, ціна за футболку в офіційному фан-шопі стартує від 90 євро.

До слова, у церемонії взяв участь і Златан Ібрагімовіч, майбутнє якого залишається невизначеним, адже у 38-річного форварда завершується контракт з клубом. Італійські ЗМІ вже вбачають у цьому натяк на підписання нової угоди.

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Теги
Італія Відеоновини Футбольна форма Златан Златан Ібрагімовіч Мілан Мілан
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