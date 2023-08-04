Японський хавбек франкфуртського Айнтрахта перейшов у Лаціо. Про це інформує офіційний сайт римського клубу. Повідомляється, що гравець приєднається до нової команди, щойно бюрократичні процедури з видачі в'їзної візи в Італію буде завершено.

Екс-зірка Шахтаря може перебратися в Лаціо – "орли" активно шукають заміну капітану, який переїхав до Саудівської Аравії

Згідно з Gazzetta dello Sport, Камада підписав з "орлами" чотирирічний контракт із зарплатою близько 3 млн євро на рік. Цей оклад – один із найвищих у команді.

Камада прийшов на заміну Сергєю Мілінковічу-Савічу, який спокусився великими грошима і поїхав підкорювати Саудівську Аравію. На початку літа в послугах Даїчі був зацікавлений наставник Роми Жозе Моурінью, але зрештою "джаллороссі" віддали перевагу підписанню Уссема Ауара.

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