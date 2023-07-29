Бразильський півзахисник Фред, контракт якого належить Манчестер Юнайтед може продовжити кар'єру в складі римського Лаціо.

Римський Лаціо розглядає варіант з підписанням бразильського півзахисника Манчестер Юнайтед Фреда, який свого часу виступав у складі донецького Шахтаря.

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Як повідомляє видання Sky Sport Italia, "орли" активно шукають заміну своєму лідеру Сергєю Мілінковічу-Савічу, який перебрався до Саудівської Аравії – головним кандидатом на вакантне місце в центрі поля називають саме Фреда.

Манчестер Юнайтед хоче отримати за півзахисника, контракт із яким розрахований до літа 2024 року, 15 мільйонів євро. Втім, у конкурентах в Лаціо буде Галатасарай, який вже робив першу пропозицію щодо бразильця, але отримав відмову.

В минулому сезоні АПЛ бразилець провів 35 матчів у складі "червоних дияволів", у яких відзначився 2 голами та 2 асистами.

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