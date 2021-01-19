Лаціо сподівається на продовження співпраці з головним тренером Сімоне Індзагі.

Римляни вже підготували фахівцю нову угоду до літа 2023 року, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

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Зарплатня Індзагі складатиме 2,4 млн євро на рік плюс бонуси. Окрема нагорода передбачена у разі виходу "орлів" до Ліги чемпіонів – 500 тисяч євро. Керівництво Лаціо вже готує документи і зробить офіційну пропозицію наставнику найближчим часом.

Додамо, що Сімоне Індзагі очолює римлян з літа 2016 року. У минулому сезоні команда фінішувала четвертою і пробилася до Ліги чемпіонів, а в поточному йде сьомою після 18 турів.

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