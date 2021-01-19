Римляне уже подготовили специалисту новое соглашение до лета 2023 года, сообщает журналист Николо Скира.

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Зарплата Индзаги составит 2,4 млн евро в год плюс бонусы. Отдельная награда предусмотрена в случае выхода "орлов" в Лигу чемпионов – 500 тысяч евро. Руководство Лацио уже готовит документы и сделает официальное предложение наставнику в ближайшее время.

Добавим, что Симоне Индзаги возглавляет римлян с лета 2016 года. В прошлом сезоне команда финишировала четвертой и пробилась в Лигу чемпионов, а в текущем идет седьмой после 18 туров.

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