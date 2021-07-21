16-річний атакувальний хавбек успішно пройшов медогляд для "орлів", повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Торік Ромеро побив історичний рекорд Прімери, зігравши на професіональному рівні у 15 років і 219 днів. Та стати основним у складі Мальорки на рівні Сегунди юніор не зумів. За стилем гри Ромеро постійно порівнюють із Мессі.

Окрім того, уродженець Мексики прийняв аргентинське громадянство та вже виступав за команди U-15 і U-17 "альбіселесте". Талант коштував Лаціо орієнтовно 200 тисяч євро.

У сезоні 2020/21 Лука Ромеро провів усього 8 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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