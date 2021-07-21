Лацио переманил рекордсмена Ла Лиги – его назвали "новым Месси"
Талантливый полузащитник Лука Ромеро официально сменил испанскую Мальорку на римский Лацио.
16-летний атакующий хавбек успешно прошел медосмотр для "орлов", сообщает официальный твиттер клуба.
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В прошлом году Ромеро побил исторический рекорд Примеры, сыграв на профессиональном уровне в 15 лет и 219 дней. Однако стать основным в составе Мальорки на уровне Сегунды юниор не сумел. По стилю игры Ромеро постоянно сравнивают с Месси.
Кроме того, уроженец Мексики принял аргентинское гражданство и уже выступал за команды U-15 и U-17 "альбиселесте". Талант обошелся Лацио ориентировочно в 200 тысяч евро.
В сезоне 2020/21 Лука Ромеро провел всего 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.
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