"Хюсай – хробак, Лаціо – фашисти": фанати шокували заявою після презентації албанця
Ультрас Лаціо залишились невдоволеними поведінкою новачка Ельсейда Хюсая на презентації.
Хюсай під час знайомства з Лаціо заспівав пісню Bella Ciao, яка вважається антифашистською, що розгнівало фанатів клубу, повідомляє La Gazetta dello Sport.
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Активні вболівальники "орлів" відомі своїми ультраправими політичними поглядами. Саме через це вони вивісили банер "Хюсай – хробак, Лаціо – фашисти".
Зазначимо, що албанець перебрався до Лаціо з Наполі на правах вільного агента. У минулому сезоні Ельсейд провів 29 матчів, відзначившись 3 результативними передачами.
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