Хюсай під час знайомства з Лаціо заспівав пісню Bella Ciao, яка вважається антифашистською, що розгнівало фанатів клубу, повідомляє La Gazetta dello Sport.

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Активні вболівальники "орлів" відомі своїми ультраправими політичними поглядами. Саме через це вони вивісили банер "Хюсай – хробак, Лаціо – фашисти".

Зазначимо, що албанець перебрався до Лаціо з Наполі на правах вільного агента. У минулому сезоні Ельсейд провів 29 матчів, відзначившись 3 результативними передачами.

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