Талант Мальорки Ромеро побив історичний рекорд Прімери – "новому Мессі" лише 15

Півзахисник іспанської Мальорки Лука Ромеро дебютував на дорослому рівні в матчі 31-го туру іспанської Ла Ліги проти мадридського Реала (0:2). Юний аргентинець відразу ж встановив неймовірне досягнення.

Хавбек вийшов на поле на 83-й хвилині й став наймолодшим гравцем в історії Прімери. Про це повідомляє Mister Chip.

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Ромеро зіграв на професіональному рівні у 15 років і 219 днів. Це дозволило таланту острів'ян побити понад 80-річний рекорд змагань. Попереднє досягнення належало оборонцю Сельти Сансону, який дебютував у віці 15 років і 255 днів.

До слова, юніор не зміг врятувати Мальорку від поразки. Мадридський Реал здолав гостей завдяки голам Вінісіуса Жуніора та Серхіо Рамоса.

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