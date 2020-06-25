toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЮРІЙ ДЯЧУК-СТАВИЦЬКИЙ МАРІУПОЛЬ - ВОРСКЛА

Талант Мальорки Ромеро побив історичний рекорд Прімери – "новому Мессі" лише 15

01:10 - Читать на русском
Талант Мальорки Ромеро побив історичний рекорд Прімери – "новому Мессі" лише 15
Лука Ромеро (праворуч) / EFE

Півзахисник іспанської Мальорки Лука Ромеро дебютував на дорослому рівні в матчі 31-го туру іспанської Ла Ліги проти мадридського Реала (0:2). Юний аргентинець відразу ж встановив неймовірне досягнення.

19’ Жуніор Вінісіус
56’ Серхіо Рамос
 
19’ Жуніор Вінісіус
56’ Серхіо Рамос

Хавбек вийшов на поле на 83-й хвилині й став наймолодшим гравцем в історії Прімери. Про це повідомляє Mister Chip.

Реал впевнено переміг Мальорку і зрівнявся за очками з Барселоною, Алавес поступився Осасуні: Ла Ліга, 31 тур, середа

Ромеро зіграв на професіональному рівні у 15 років і 219 днів. Це дозволило таланту острів'ян побити понад 80-річний рекорд змагань. Попереднє досягнення належало оборонцю Сельти Сансону, який дебютував у віці 15 років і 255 днів.

До слова, юніор не зміг врятувати Мальорку від поразки. Мадридський Реал здолав гостей завдяки голам Вінісіуса Жуніора та Серхіо Рамоса.

15-річний "новий Мессі" перебуває на порозі шаленого рекорду Ла Ліги – він може перевершити усіх легенд, включно з Лео

blog_ava
Шаран може покинути Олександрію
24 червня
7761
Теги
Лука Лука Ромеро Мальорка Мальорка Іспанія Рекорди Ла Ліга Реал Мадрид - Мальорка
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Срна отримав нову посаду в Шахтарі
    Україна — 24 черв6878 Срна отримав нову посаду в Шахтарі
20
год
:
38
хв
Челсі
22:15
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук