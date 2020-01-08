Лаціо отримав штраф за расистські вигуки фанатів на адресу Балотеллі

Скандал за участі вболівальників Лаціо та форварда Брешії Маріо Балотеллі не минувся без покарання для римського клубу.

"Орли" отримали штраф у розмірі 20 тисяч євро, інформує сайт Дисциплінарного комітета Серії А.

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Фанати Лаціо неодноразово вигукували расистські образи на адресу нападника Брешії Маріо Балотеллі під час очної зустрічі у 18 турі чемпіонату Італії. Гравець "ластівок" поскаржився головному арбітру на поведінку глядачів, і поєдинок було зупинено на кілька хвилин. Санкції не обмежаться штрафом, комітет збирається продовжити ретельне розслідування інцидента та ідентифікувати правопорушників.

Нагадаємо, саме Балотеллі відкрив рахунок у матчі проти Лаціо, однак Брешія не змогла втримати навіть нічию – 1:2.

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