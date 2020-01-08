toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО СУПЕРКУБОК ІСПАНІЇ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Лаціо отримав штраф за расистські вигуки фанатів на адресу Балотеллі

19:28 87 Читать на русском
Лаціо отримав штраф за расистські вигуки фанатів на адресу Балотеллі
Маріо Балотеллі / Getty Images

Скандал за участі вболівальників Лаціо та форварда Брешії Маріо Балотеллі не минувся без покарання для римського клубу.

18’ Маріо Балотеллі
40’ Андреа Чістана
 
Чіро Іммобіле 42’
Чіро Іммобіле 90+1’
18’ Маріо Балотеллі
40’ Андреа Чістана
42’ Чіро Іммобіле
90+1’ Чіро Іммобіле

"Орли" отримали штраф у розмірі 20 тисяч євро, інформує сайт Дисциплінарного комітета Серії А.

Яя Туре: Через расизм не дозволив синові грати у футбол

Фанати Лаціо неодноразово вигукували расистські образи на адресу нападника Брешії Маріо Балотеллі під час очної зустрічі у 18 турі чемпіонату Італії. Гравець "ластівок" поскаржився головному арбітру на поведінку глядачів, і поєдинок було зупинено на кілька хвилин. Санкції не обмежаться штрафом, комітет збирається продовжити ретельне розслідування інцидента та ідентифікувати правопорушників.

Нагадаємо, саме Балотеллі відкрив рахунок у матчі проти Лаціо, однак Брешія не змогла втримати навіть нічию – 1:2.

Расизм у футболі: сльози Тайсона, англійці стали м’якотілими, італійський "ку-клукс клан" та безголоса Іспанія

blog_ava
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: Флетчер назвав головного винуватця фіаско манкуніанців
13:48
5782
Теги
Расизм у футболі Брешія - Лаціо Брешія Брешія Італія футбольні фанати Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі Лаціо Лаціо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
58
хв
Барселона
21:00
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук