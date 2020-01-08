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Лацио получил штраф за расистские выкрики фанатов в адрес Балотелли

8 января 19:28 38 Читати українською
Лацио получил штраф за расистские выкрики фанатов в адрес Балотелли
Марио Балотелли / Getty Images

Скандал с участием болельщиков Лацио и форварда Брешии Марио Балотелли не обошелся без наказания для римского клуба.

18’ Марио Балотелли
40’ Андреа Чистана
 
Чиро Иммобиле 42’
Чиро Иммобиле 90+1’
18’ Марио Балотелли
40’ Андреа Чистана
42’ Чиро Иммобиле
90+1’ Чиро Иммобиле

"Орлы" получили штраф в размере 20 тысяч евро, информирует сайт Дисциплинарного комитета Серии А.

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Фанаты Лацио неоднократно выкрикивали расистские оскорбления в адрес нападающего Брешии Марио Балотелли во время очной встречи в 18 туре чемпионата Италии. Игрок "ласточек" пожаловался главному арбитру на поведение зрителей, и поединок был остановлен на несколько минут. Санкции не ограничатся штрафом, комитет собирается продолжить тщательное расследование инцидента и идентифицировать правонарушителей.

Напомним, именно Балотелли открыл счет в матче против Лацио, однако Брешия не смогла удержать даже ничью – 1:2.

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Теги
Италия Расизм в футболе Лацио Лацио футбольные фанаты Брешия Брешия Брешия - Лацио Марио Балотелли Марио Балотелли
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