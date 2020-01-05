Балотеллі став жертвою расизму з боку фанатів Лаціо – форвард Брешії відреагував на скандальні події

Нападник Брешії Маріо Балотеллі має серйозні претензії до фанатів Лаціо після матчу 18 туру Серії А.

У першому таймі вболівальники римського клубу скандували образливі фрази про расову приналежність гравця і його сім'ї. Балотеллі повідомив про це арбітру, гра була призупинена на декілька хвилин.

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"Фанати Лаціо, які сьогодні були на стадіоні, – ганьба вам!" – написав Балотеллі в інстаграмі після матчу.

Нагадаємо, у звітному матчі Брешія поступилася Лаціо – 1:2. Балотеллі став автором єдиного гола своєї команди. Для 29-річного нападника це взяття воріт стало п'ятим у поточному розіграші Серії А.

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