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Балотеллі став жертвою расизму з боку фанатів Лаціо – форвард Брешії відреагував на скандальні події

21:43 364 Читать на русском
Балотеллі став жертвою расизму з боку фанатів Лаціо – форвард Брешії відреагував на скандальні події
Маріо Балотеллі / Tuttosport

Нападник Брешії Маріо Балотеллі має серйозні претензії до фанатів Лаціо після матчу 18 туру Серії А.

18’ Маріо Балотеллі
40’ Андреа Чістана
 
Чіро Іммобіле 42’
Чіро Іммобіле 90+1’
18’ Маріо Балотеллі
40’ Андреа Чістана
42’ Чіро Іммобіле
90+1’ Чіро Іммобіле

У першому таймі вболівальники римського клубу скандували образливі фрази про расову приналежність гравця і його сім'ї. Балотеллі повідомив про це арбітру, гра була призупинена на декілька хвилин.

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"Фанати Лаціо, які сьогодні були на стадіоні, – ганьба вам!" – написав Балотеллі в інстаграмі після матчу.

Нагадаємо, у звітному матчі Брешія поступилася Лаціо – 1:2. Балотеллі став автором єдиного гола своєї команди. Для 29-річного нападника це взяття воріт стало п'ятим у поточному розіграші Серії А.

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Теги
Італія Лаціо Лаціо Брешія Брешія Расизм у футболі Брешія - Лаціо
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