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Яя Туре: Через расизм не дозволив синові грати у футбол

21:58 169 Читать на русском
Яя Туре: Через расизм не дозволив синові грати у футбол
Яя Туре висловлює своє відношення до расизму / Фото з відкритих джерел

Екс-півзахисник Барселони та Манчестер Сіті Яя Туре, який нині захищає кольори китайського Циндао Хайню, зазначив, що його турбує проблема расизму.

"Я чутливий до расизму. Він завдає мені болю весь час. Моя дитина хоче грати в футбол і хоче стати футболістом, але я сказав йому: "Ні, ти не можеш цього зробити".

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Я повинен був прийняти це рішення. Я не дозволив йому грати в футбол. Чому? Через расизм", – наводить слова Туре французьке видання L'Equipe.

Нагадаємо, Туре виступає за Циндао Хайню з літа 2019 року. Раніше 36-річний півзахисник захищав кольори Олімпіакоса (двічі), Манчестер Сіті, Барселони, Монако, Металурга і Беверена. Контракт Яя з китайським клубом розрахований до 31 грудня 2019 року.

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Теги
Расизм у футболі Циндао Хайню Світ Яя Туре Яя Туре
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