Усі гравці першої команди римського Лаціо вилікувалися від сумнозвісного COVID-19 перед 7-м туром чемпіонату Італії.

"Уся команда здала негативні тести та вже в суботу надходить у розпорядження Сімоне Індзагі, без сумнівів.

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Місцеві органи системи охорони здоров'я вже сповіщені про це", – цитує лікаря "орлів" Іво Пульчіні Football Italia.

Нагадаємо, що через спалах COVID-19 Лаціо змушений був провести 3 матчі напіврезервним складом. Проте, це не вплинуло негативно на результати команди. Зокрема, римляни двічі зіграли внічию у Лізі чемпіонів (Брюгге і Зеніт – по 1:1), а також перестріляли Торіно в Серії А (4:3).

До слова, в неділю Лаціо зіграє проти туринського Ювентуса на Стадіо Олімпіко. Початок поєдинку о 13:30.

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