Керівництво італійського клубу вважає Союз європейських футбольних асоціацій винним у втраті клубом очок у крайньому матчі найпрестижнішого євротурніру проти Зеніта (1:1).

Римський Лаціо має намір звернутися зі скаргою в УЄФА. Більше того, справа може дійти до судового розгляду.

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Президент "біло-блакитних" Клаудіо Лоліто вважає, що саме УЄФА винен у тому, що підопічним Сімоне Індзагі не вдалося в останньому матчі Ліги чемпіонів здобути три очки у матчі проти Зеніта, повідомляє видання Corriere dello Sport.

Одразу троє футболістів римлян – Чіро Іммобіле, Лукас Лейва і Томас Стракоша – не змогли взяти участь у вищезгаданому поєдинку і, тим самим, допомогти своїй команді отримати прийнятний результат. У футболістів була підозра на коронавірус, проте тести виявились негативними. УЄФА втрутилась у ситуацію і не дозволила гравцям полетіти в Росію на поєдинок третього туру, який італійці, в результаті, звели до нічиєї (1:1).

Нагадаємо, Лаціо на екваторі турніру посідає у турнірній таблиці групи F другу сходинку, набравши 5 очок, на бал більше має Борусія Д. Брюгге з чотирма пунктами йде третім, а замикає квартет представник Росії.

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