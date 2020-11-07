Все игроки первой команды римского Лацио вылечились от печально известного COVID-19 перед 7-м туром чемпионата Италии.

"Вся команда сдала отрицательные тесты и уже в субботу поступает в распоряжение Симоне Индзаги, без сомнений.

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Местные органы системы здравоохранения уже уведомлены об этом", – цитирует врача "орлов" Иво Пульчини Football Italia.

Напомним, что из-за вспышки COVID-19 Лацио вынужден был провести 3 матча полурезервным составом. Однако это не повлияло негативно на результаты команды. В частности, римляне дважды сыграли вничью в Лиге чемпионов (Брюгге и Зенит – по 1:1), а также перестреляли Торино в Серии А (4:3).

К слову, в воскресенье Лацио сыграет против туринского Ювентуса на Стадио Олимпико. Начало поединка в 13:30.

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