Ювентус домовився із Сассуоло щодо трансферу Мануеля Локателлі, повідомляє офіційний сайт туринського клубу.

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Півзахисник виступатиме за "Стару Синьйору" на правах оренди, угода розрахована на два роки. Якщо Мануель досягне певних статистичних показників до завершення сезону 2022/23, то Юве викупить гравця за 25 млн євро. Також Сассуоло може розраховувати на близько 13 млн євро у вигляді бонусів.

До слова, Мануель Локателлі став повноцінним гравцем Сассуоло у 2019-му, перебравшись із Мілана. Саме під час виступів за "чорно-зелених" його почали викликати у збірну Італії, а на Євро-2020 він став одним із відкриттів, провівши п'ять матчів та забивши двічі.

Для презентації Локателлі Ювентус запросив популярну зірку Instagram Хабі Ламе.

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