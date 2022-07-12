27-річний центрбек після завершення контракту з Міланом перебрався у Лаціо на правах вільного агента, інформує пресслужба "орлів".

Мілан продав оборонця в Туреччину

З римлянами Романьйолі підписав контракт на 5 років. За неофіційною інформацією, його зарплатня становитиме 3 мільйони на рік. До цього Алессіо 7 сезонів провів у Мілані й дослужився до статусу капітана, але у минулій кампанії втратив статус провідного гравця.

Оборонець є вихованцем Роми, але не приховував, що з дитинства уболіває за Лаціо. У Римі Романьйолі приєднається до ексхавбека Шахтаря Маркоса Антоніо.

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