Лаціо викупив Маркоса Антоніо у Шахтаря, повідомляє офіційний сайт клубу. Бразилець ще 10 днів тому пройшов медогляд у Римі, але трансфер сторони здійснили сьогодні.

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Лаціо не розголошує суму трансферу та термін контракту. За неофіційною інформацією, Маркос підписав угоду на 5 років, а Шахтар отримає за нього 8 мільйонів євро.

Антоніо у Римі повинен замінити Лукаса Лейву, який покинув клуб. У Шахтарі він виділявся хорошою грою в пас, чим і привабив Мауріціо Саррі.

Нагадаємо, у минулому сезоні бразилець відіграв за Шахтар 28 матчів, забив 3 голи і віддав 1 асист. Взимку 2019 року "гірники" віддали Ешторілу за півзахисника 3,5 млн євро.

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