Після півторарічної оренди Істанбул Башакшехір викупив бразильського центрального оборонця. Відповідно, 25-річний Лео Дуарте остаточно покинув Мілан, повідомляє офіційний сайт "россонері".

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Угода Дуарте з турецьким клубом розрахована на 4 роки. Сума трансферу не вказана. У 2019-му Мілан придбав захисника у Фламенго за близько 10 млн євро, але травми завадили гравцю розкритися в Серії А – тільки 9 матчів за першу команду "россонері".

А от у Туреччині кар'єра бразильця знову пішла вгору – 54 поєдинки без результативних дій. Дуарте став основним гравцем команди, яка в сезоні 2021/22 фінішувала на 4-й позиції Суперліги.

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