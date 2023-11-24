Щонайменше 10 європейських клубів пильно стежать за розвитком 21-річного хавбека збірної України, стверджує 90min.

Судаков змінив агента на тлі скандалу з "труднощами" потрапляння у збірну Україну

Минулого літа першими проявили інтерес Ювентус, Наполі і дортмундська Борусія. У нинішньому сезоні Судаков яскраво виступає за збірну та в Лізі чемпіонів, зібравши ще більшу групу прихильників. До вищезгаданого тріо додались англійські Ман Сіті, Арсенал, Ньюкасл, Вест Хем, іспанська Барселона, німецькі Баварія та Байєр. Скаути усіх цих клубів нещодавно відвідали Леверкузен, щоб подивитись на виступ Судакова проти збірної Італії.

Контракт півзахисника з Шахтарем розрахований до 2028 року. Transfermarkt оцінює Судакова у 15 млн євро, але "гірники" явно будуть вимагати значно більшу суму, маючи успішний досвід "аукціону" за Михайла Мудрика.

"Беллінгем виділявся вже у 15 років": українець у збірній Англії – відкривав Фодена і Рашфорда, працював із Фергюсоном