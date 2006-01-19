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Лаціо хоче орендувати Малкома – переговори з каталонцями вже розпочалися

15:48 34 Читать на русском
Лаціо хоче орендувати Малкома – переговори з каталонцями вже розпочалися
Малком / Фото: соцмережі

21-річний бразильський хавбек Малком може продовжити кар'єру у Серії А.

Хавбек Барселони Малком може переїхати у Рим, повідомляє Diario Sport.

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Президент Лаціо Клаудіо Лотіто та спортивний директор римлян Іглі Таре вже контактували з босами каталонського клубу. "Вовки" хочуть орендувати бразильця до кінця сезону.

Раніше повідомлялося, що Гуанчжоу Евергранд запропонував за Малкома 50 мільйонів євро.

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