Лаціо хоче орендувати Малкома – переговори з каталонцями вже розпочалися

21-річний бразильський хавбек Малком може продовжити кар'єру у Серії А.

Хавбек Барселони Малком може переїхати у Рим, повідомляє Diario Sport.

Селезньов пройшов медогляд у Малазі

Президент Лаціо Клаудіо Лотіто та спортивний директор римлян Іглі Таре вже контактували з босами каталонського клубу. "Вовки" хочуть орендувати бразильця до кінця сезону.

Раніше повідомлялося, що Гуанчжоу Евергранд запропонував за Малкома 50 мільйонів євро.

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