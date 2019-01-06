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Селезньов пройшов медогляд у Малазі

14:04 334 Читать на русском
Селезньов пройшов медогляд у Малазі
Євген Селезньов / фото: Marca

Нападник збірної України Євген Селезньов став ще на крок ближчим до підписання контракту з Малагою. Українець вже завершив проходження медобстеження.

Форвард Акхісара Євген Селезньов, який вчора прибув до Іспанії, успішно завершив проходження медогляду в Малазі. Завтра українець підпише контракт з новим клубом, повідомляє CNN Turk.

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Як зазначає джерело, контракт 33-річного нападника буде розрахований на 1,5 року, хоча раніше повідомлялось про підписання угоди на 2,5 року. Також була інформація, що Селезньов стане гравцем Малаги на правах оренди до завершення поточного сезону.

У складі турецького клубу Селезньов провів один рік та виграв Кубок та Суперкубок країни, проте змушений був покинути Акхісар через конфлікт з головним тренером.

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