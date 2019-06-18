Лаціо готовий відпустити Мілінковіча-Савіча

Президент Лаціо Клаудіо Лотіто заявив, що клуб не має наміру утримувати в команді півзахисника Сергєя Мілінковіч-Савіча.

"У Лаціо ми залишаємо тільки тих, хто хоче залишитися. Якщо гравець висловлює намір прийняти новий виклик, ми не будемо йому заважати.

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Переговори в газетах не ведуться. Я просто скажу, що він вважався найкращим півзахисником в серії А в минулому сезоні", – цитує Лотіто Gazzetta dello Sport.

Додамо, що в послугах сербського півзахисника зацікавлені Ювентус та ПСЖ.

У сезоні-2018/19 Мілінковіч-Савіч провів за Лаціо 41 матч у всіх турнірах, забивши 7 м'ячів і зробивши 3 гольові передачі. Сергєй також був визнаний найкращим півзахисником Серії А за підсумками кампанії.

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