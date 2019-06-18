Лацио готов отпустить Милинковича-Савича

Президент Лацио Клаудио Лотито заявил, что клуб не намерен удерживать в команде полузащитника Сергее Милинкович-Савича.

"В Лацио мы оставляем только тех, кто хочет остаться. Если игрок выражает намерение принять новый вызов, мы не будем ему мешать.

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Переговоры в газетах не ведутся. Я просто скажу, что он считался лучшим полузащитником в серии А в прошлом сезоне", – цитирует Лотито Gazzetta dello Sport.

Добавим, что в услугах сербского полузащитника заинтересованы Ювентус и ПСЖ.

В сезоне-2018/19 Милинкович-Савич провел за Лацио 41 матч во всех турнирах, забив 7 мячей и сделав 3 голевые передачи. Сергей также был признан лучшим полузащитником Серии А по итогам кампании.

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