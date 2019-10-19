Лаціо – Аталанта: стартові склади, Маліновський виходить з перших хвилин

Лаціо приймає Аталанту в рамках 8-го туру Серії А. Стартові склади та лінк на онлайн-трансляцію матчу шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч Лаціо – Аталанта розпочинається о 16:00 за київським часом. Руслан Маліновський повернувся в стартовий склад бергамасків після вдалої гри за збірну України. Судячи з вибору Джан П'єро Гасперіні, Маліновський вийде на позиції треквартісти – під форвардами.

Склади команд:

Лаціо: Стракоша – Луїс Феліпе, Ачербі, Раду – Ладзарі, Мілінковіч-Савіч, Пароло, Луїс Альберто, Луліч – Іммобіле, Корреа.

Аталанта: Голліні – Толої, Паломіно, Мазьєлло – Хатебур, Фройлер, Пашаліч, Гозенс – Маліновський – Гомес, Мурієль.

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