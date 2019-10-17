Маліновський підкорив УЄФА, але став небезпекою для Гасперіні – українець матиме шанс в Аталанті після тріумфу у збірній

Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський провів чергові блискучі матчі за національну команду. Як це вплине на його становище у клубі, пояснює "Футбол 24".

Минулого літа за Маліновським полювали чимало європейських клубів. Зокрема були пропозиції з Німеччини, Англії, Португалії та Італії. Сам Руслан вирішив, що найоптимальнішим місцем для нього стане Серія А. Навіть там українець мав з чого вибирати – Генк до останнього намагався отримати якомога більше вигоди з аукціону між Сампдорією та Аталантою. Зрештою, боротьбу за гравця виграли бергамці, але чи може хавбек бути задоволений таким рішенням, сказати складно.

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Зрозуміти, якою логікою керувався Маліновський, роблячи вибір, доволі просто. В минулому сезоні команда Джан П'єро Гасперіні посіла третє місце у чемпіонаті та отримала право стартувати відразу у групі Ліги чемпіонів. До того ж перспектива попрацювати під керівництвом одного з найцікавіших і тактично обізнаних наставників Європи теж відіграла свою роль. Не врахував Руслан лише того, що тренер Аталанти дуже консервативний. Гасперіні постійно використовує обойму з 14-15 гравців, вдаючись до перестановок лише в разі необхідності. Та й придбання українця, якщо вірити італійській пресі, було більше бажанням президента клубу.

За три місяці на Апеннінах Маліновський провів на полі всього 340 хвилин, лише раз розпочавши поєдинок у стартовому складі. Для прикладу, у збірній України він зіграв майже стільки ж – 336 хвилин. Наразі саме в команді Андрія Шевченка Руслан регулярно змушує громадськість говорити про себе. Після зустрічі з Литвою, у якій хавбек записав у свій актив два забиті м'ячі, УЄФА назвав Маліновського найкращим гравцем 7-го туру кваліфікації до Євро-2020 за індексом "FedEx". Лідер "жовто-синіх" випередив таких зірок, як Ромелу Лукаку та Роберт Лєвандовскі.

Напередодні вирішального для збірної України поєдинку проти команди Португалії тамтешнє видання GoalPoint, використовуючи дані статистичного порталу Opta, порівняло показники Маліновського та зіркового хавбека "селесау" Бруну Фернандеша у кваліфікаційних матчах. Виявилося, що українець помітно поступається лише за кількістю виконаних ключових пасів.

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Цікаво, що імена цих двох футболістів не вперше зустрічаються поруч у замітках преси. Річ у тім, що зірку лісабонського Спортінга активно сватають у низку європейських топ-клубів. Подейкують, що мадридський Реал готовий викласти за гравця близько 70 мільйонів євро. Ця трансферна сага триває ще з попереднього трансферного вікна. Влітку керівництво "левів" розглядало як потенційну заміну Фернандешу саме Маліновського. Проте Бруну так нікуди й не перейшов, натомість Аталанта не пошкодувала порівняно скромні 13 млн за Руслана.

В очному протистоянні у складі національних команд українець теж виявився сильнішим. Повторити гольові подвиги, як з Литвою, не вдалося, але до перемоги та виходу збірної до фінальної частини Євро-2020 Маліновський свою частку вніс. Його старання помітили навіть в УЄФА, включивши у символічну збірну за підсумками відбіркових матчів, що відбулися у вже минулу міжнародну перерву. За індексом InStat Руслан теж серед одинадцяти найкращих гравців кваліфікації. А ще – у команді популярного симулятора FIFA20.

Логічно, що такі результати у національній команді вселяють надію на зміну становища і в клубі. Проте до такого потрібно ставитися досить обережно. На днях Вільям Хаак журналіст видання Sporza A-Series проаналізував ситуацію Маліновського в Аталанті. Фахівець закликав не робити трагедії з недостатньої кількості ігрової практики: "Бергамці не зробили багато придбань влітку. Попри вихід у Лігу чемпіонів керівництво виділило кошти лише на Маліновського та Мурієля. Як ви бачите, обидва вони ще не до кінця інтегровані у командні механізми".

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Причиною цього Хаак називає стабільність. Аталанті вдалося втримати лідерів. Гасперіні продовжує робити ставку на перевірених бійців, які вже принесли команді історичну "бронзу". Варто відзначити, що наразі ця схема працює – після семи турів "нерадзуррі" знову посідають третю сходинку. Тренер просто досі не знайшов ідеального застосування для літніх новачків. Журналіст висловив припущення, що наставник бачить небезпеку в тому, що Маліновський може порушити баланс у середині поля, саме тому розглядає українця як підміну для Алехандро Гомеса, який діє ближче до атаки.

Водночас Хаак переконаний, що Маліновський не повинен впадати у відчай: "Дайте йому ще шість місяців, і ситуація зміниться". Адже, за його словами, Аталанта – найкращий клуб Італії. Бергамці продумують стратегію на кілька кроків наперед. Для них була б дивною ситуація, яка трапилася в Мілані, коли "россонері" вирішили звільнити тренера, який працював з командою всього 111 днів. У "червоно-чорних" на першому місці чітке планування. Вони не здійснюють великих покупок (а для Аталанти 13 мільйонів євро – це значна сума) необдумано.

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Не останню роль відіграє адаптація. Місцева преса уважно слідкує за українцем і відзначає, що Руслан вже освоївся в Бергамо. Він мешкає в елегантному будинку у Верхньому місті неподалік знаменитого бульвару Вітторіо Емануеле. Відзначають, що дружина футболіста Роксана, яка чекає на народження дитини, активно публікує в Instagram світлини із повсякденного життя, підтверджуючи задоволення сім'ї місцем свого перебування. Єдиною проблемою наразі залишається те, що Маліновський ще не може вільно спілкуватися італійською, але активно над цим працює.

Протягом наступного місяця у ситуації Руслана апеннінські ЗМІ прогнозують зрушення. Приводом для стриманого оптимізму стала прикра новина – одноклубник українця Дуван Сапата отримав пошкодження у матчі за національну збірну проти Чилі. Очікується, що колумбієць пропустить щонайменше 3-4 тижні. Аталанта не зможе розраховувати на свого головного бомбардира протягом чотирьох поєдинків. Дві дати ймовірного повернення – 10 листопада проти Сампдорії, але існує ймовірність, що Сапата буде повністю готовий лише до зустрічі проти Ювентуса, яка відбудеться вже після наступної паузи на матчі збірних.

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Очевидно, що травма Сапати – це, передусім, шанс для його співвітчизника. Луїс Мурієль точно отримає більше ігрової практики. Однак варіант з використанням колишнього нападника Фіорентини не єдиний, який розглядає Джан П'єро Гасперіні. Наставник Аталанти знову може повернутися до експериментів у нападі, і це вже хороша новина для Маліновського. Бергамці можуть знову спробувати зіграти з "легким" нападом, де українець буде розташовуватися під парою нападників, яку сформують Гомес та Ілічіч. На окремі матчі Гасперіні взагалі готовий вдатися до радикальних перестановок в атаці. Тоді "Папу" буде виконувати роль "фальшивої дев'ятки", а Руслан гратиме під аргентинцем.

Як бачимо, один із лідерів збірної України має всі шанси стати таким же і у своєму клубі. Звісно, вболівальникам "жовто-синіх" хотілося б, щоб він якомога швидше закріпився в основі Аталанти. Проте Серія А – це доволі складний чемпіонат з точки зору тактики. Гравцям потрібно більше часу, щоб звикнути до нових вимог. З подібними проблемами зіткнувся навіть Маттейс Де Лігт, який влітку змінив Аякс на Ювентус. Розуміє це і Маліновський, який не втомлюється повторювати, що всім задоволений у Бергамо. Футболіст відзначає свій розвиток у співпраці з новим наставником та запевняє, що принести йому місце у складі може лише наполеглива праця.

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