Лацио – Аталанта: Малиновский в стартовом составе на центральный матч тура Серии А

Лацио принимает Аталанту в рамках 8-го тура Серии А. Стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Лацио – Аталанта начинается в 16:00 по киевскому времени. Этот поединок может считаться центральным в туре итальянского первенства – встречаются третья и шестая команды, обе претендуют на зону Лиги чемпионов.

Руслан Малиновский вернулся в стартовый состав бергамасков после удачной игры за сборную Украины. Судя по выбору Джан Пьеро Гасперини, Малиновский выйдет в паре с Папу Гомесом под единственным форвардом. Лидер Аталанты Дуван Сапата не играет из-за травмы.

Составы команд:

Лацио: Стракоша – Луис Фелипе, Ачерби, Раду – Ладзари, Милинкович-Савич, Пароло, Луис Альберто, Лулич – Иммобиле, Корреа.

Аталанта: Голлини – Толои, Паломино, Мазьелло – Хатебур, Фройлер, Пашалич, Гозенс – Малиновский, Гомес – Муриель.

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