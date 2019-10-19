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Лацио – Аталанта: Малиновский в стартовом составе на центральный матч тура Серии А

15:20 81 Читати українською
Лацио – Аталанта: Малиновский в стартовом составе на центральный матч тура Серии А
Руслан Малиновский / Atalanta

Лацио принимает Аталанту в рамках 8-го тура Серии А. Стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча ищите в этой новости на "Футбол 24".

69’ Чиро Иммобиле
70’ Карлос Хоакин Корреа
 
Луис Муриэль 23’
Луис Муриэль 28’
Алехандро Папу Гомес 37’
23’ Луис Муриэль
28’ Луис Муриэль
37’ Алехандро Папу Гомес
69’ Чиро Иммобиле
70’ Карлос Хоакин Корреа

Матч Лацио – Аталанта начинается в 16:00 по киевскому времени. Этот поединок может считаться центральным в туре итальянского первенства – встречаются третья и шестая команды, обе претендуют на зону Лиги чемпионов.

Руслан Малиновский вернулся в стартовый состав бергамасков после удачной игры за сборную Украины. Судя по выбору Джан Пьеро Гасперини, Малиновский выйдет в паре с Папу Гомесом под единственным форвардом. Лидер Аталанты Дуван Сапата не играет из-за травмы.

Составы команд:

Лацио: Стракоша – Луис Фелипе, Ачерби, Раду – Ладзари, Милинкович-Савич, Пароло, Луис Альберто, Лулич – Иммобиле, Корреа.

Аталанта: Голлини – Толои, Паломино, Мазьелло – Хатебур, Фройлер, Пашалич, Гозенс – Малиновский, Гомес – Муриель.

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