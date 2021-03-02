У туринському клубі знову є інфікований COVID-19. На щастя, Андреа Пірло не втратив важливих виконавців.

Про інцидент Ювентус повідомив на своєму офіційному сайті. У заяві йдеться, що один із членів команди здав позитивний тест на коронавірус. Відзначається, що це не футболіст.

Матч Серії А перенесений через спалах коронавірусу

Хворого уже відправили на карантин. Клуб перебуває в контакті з відповідними органами охорони здоров'я для визначення ефективної реалізації протоколів, необхідних для проведення тренувальної та змагальної діяльності команди.

До слова, наступний матч туринський гранд повинен провести уже сьогодні, 2 березня. Ювентус на Альянц Стедіум прийматиме Спецію.

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