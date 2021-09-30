Форвард Атлетіко Луїс Суарес переконаний, що ситуація у Барселоні наразі не підходить для приходу легендарного Хаві у статусі головного тренера.

"Я, як фанат футболу, і як людина, яка знає, що Хаві зробив для Барселони як гравець, вважаю, що зараз не час для того, щоб очолювати команду. Хаві досить розумний, він розуміє складність роботи в клубі. Він повинен почекати потрібний момент.

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Зараз в Барселоні йде війна, яка приносить шкоду футболістам. Я вважаю Хаві дуже кваліфікованим тренером, повернення на Камп Ноу може зробити його таким же успішним в Барселоні, як і за часів кар'єри гравця", – наводить слова Суареса AS з посиланням на Sport.es.

Зазначимо, що після фіаско з Бенфікою позиції Кумана на чолі Барселони серйозно погіршились – боси "блаугранас" вже активно шукають кандидатів на зміну нідерландцю.

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