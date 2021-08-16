"Я отримав лист від Бартомеу, він хотів оприлюднити його, що я поважаю. Я уважно прочитав лист. Він сповнений брехні. Це спроба виправдати керівництво, що не заслуговує виправдання. Це відчайдушна спроба піти від відповідальності за те, що він скористався судорожним станом Барселони.

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Я абсолютно не згоден з наведеними Бартомеу цифрами. Коли я говорю про спробу піти від відповідальності... Бартомеу каже, що його команда не несе відповідальності за фінансовий рік 2019/20. Вони несуть відповідальність аж до 17 березня 2021 року. Ніхто не уникне відповідальності", – наводить слова Лапорти Mundo Deportivo.

Нагадаємо, попередній президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу звернувся із відкритим листом до Лапорти, у якому звинуватив функціонера у фінансовій катастрофі клубу.

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