"Я получил письмо от Бартомеу, он хотел обнародовать его, что я уважаю. Я внимательно прочитал письмо. Оно полно лжи. Это попытка оправдать руководство, не заслуживает оправдания. Это отчаянная попытка уйти от ответственности за то, что он воспользовался судорожным состоянием Барселоны.

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Я абсолютно не согласен с приведенными Бартомеу цифрами. Когда я говорю о попытке уйти от ответственности... Бартомеу говорит, что его команда не несет ответственности за финансовый год 2019/20. Они несут ответственность вплоть до 17 марта 2021 года. Никто не избежит ответственности", – приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Напомним, предыдущий президент Барселоны Жозеп-Мария Бартомеу обратился с открытым письмом к Лапорте, в котором обвинил функционера в финансовой катастрофе клуба.

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