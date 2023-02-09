У середу, 8 лютого, брат чемпіона світу-2022 наговорив багато неприємних речей на адресу Жоана Лапорти, Барселони та її уболівальників. Це сталося під час ефіру сина Матіаса Мессі у Twitch.

Брат Мессі "дав задню" після скандальних слів на адресу Барселони

На прес-конференції, яка відбулася 9 лютого, Лапорта відреагував на критику.

"Очевидно, що Мессі є спадщиною Барселони, і ми дуже пишаємося цим. Не змушуйте мене говорити про Мессі, адже він належить ПСЖ. Я не хочу говорити про гравців, які виступають в іншому клубі. Мене не надто хвилює вчинок його брата, бо він уже попросив вибачення. Не хочу більше про це говорити через повагу до Лео.

Так, був певний сум через те, як Мессі пішов, але я б більше не надавав цим словам значення. Головний сенс полягає в тому, що Матіас вже перепросив. На цьому інцидент вичерпаний", – цитує Лапорту Mundo Deportivo.

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