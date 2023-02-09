Матіас Мессі – брат нападника ПСЖ і збірної Аргентини – очікувано швидко намагається відмитися від скандалу, який сам же і спровокував.

У середу, 8 лютого, брат чемпіона світу-2022 наговорив багато неприємних речей на адресу Жоана Лапорти, Барселони та її уболівальників. Це сталося під час ефіру сина Матіаса Мессі у Twitch.

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Після резонансу, які викликали його слова, Матіас зрозумів, що пахне смаженим, і швидко "дав задню".

"Хочу перепросити за те, що сказав у соцмережах. Я просто жартував із сином і друзями. Як я можу думати про такий великий клуб, як Барселона. Цей клуб із багатою історією багато дав моїй родині та Ліонелю.

Для нас Каталонія є другою домівкою, і це загальновідомо. Мені дуже шкода, і я прошу вибачення у всіх, особливо у вболівальників Барселони", – написав Матіас Мессі в Instagram.

Втім, не виключено, що інцидент матиме продовження. У четвер, 9 лютого, Жоан Лапорта проведе спеціальну прес-конференцію, яка була запланована заздалегідь. Цілком імовірно, що президент Барси змушений буде коментувати скандальні слова як на свою адресу, так і на адресу клубу.

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