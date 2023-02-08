Матіас Мессі, брат Ліонеля Мессі, на каналі свого сина в Twicht назвав умову, за якої форвард ПСЖ повернеться до Барселони.

Матіас заявив про необхідність влаштувати прибирання, і прямо вказав на чинного президента каталонського клубу Жоана Лапорту.

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"Ми не збираємося повертатися в Барселону. А якщо і повернемося, то тільки після гарного прибирання. Невдячний Жоан Лапорта має бути викинутий з клубу. Він невдячний Мессі після всього того, що Лео зробив для Барси", – сказав Матіас Мессі в ефірі каналу Labajada10.

Також брат чинного чемпіона світу розкритикував уболівальників, які затаврували Лео Мессі і назвали його зрадником. "Вони повинні були вийти на протест і повалити Лапорту, щоб Мессі залишився. Каталонці – зрадники. Моя мама одного разу сказала Лео, що вболівальники відплатять йому тією ж монетою, якою вони відплатили Роналдінью. Історія Барселони – це Лео", – зазначив Матіас Мессі.

Marca підтвердила достовірність цього відео.

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