"Френкі – наш гравець, він дуже якісний. Нам це дуже подобається. Ми повинні прояснити деякі аспекти його позиції, але зараз він гравець ФК Барселона.

Хаві змушений особисто "виганяти" нідерландський дует з Барселони – клуб сподівається заробити 100 млн євро

У нього є кілька пропозицій. Наразі ми не прийняли пропозиції, тому що хочемо поговорити з ним, щоб дізнатися, чого саме він хоче", – поділився Лапорта у коментарі Caro De Las Salas.

Додамо, що головним претендентом на де Йонга вважається Манчестер Юнайтед. Барселона винна півзахиснику близько 17 млн євро зарплатні, що також стало суттєвою проблемою під час переговорів.

Барселона мінімально обіграла Реал – космічний гол Рафіньї затьмарив дебют Лєвандовскі, масова сутичка та вирок Луніну